Wie weit ist R. Kelly (55) wirklich gegangen? Bereits im vergangenen Jahr wurde der Sänger für schuldig gesprochen, nachdem er in den 1990er-Jahren mehrere Minderjährige sexuell missbraucht haben soll. Doch nach dem Schuldspruch im September 2021 blieb das Strafmaß bis jetzt aus! R. Kelly drohen bis zu 25 Jahre Haft – eins seiner Opfer fordert lebenslänglich. Jetzt wurden neue Details der angeblichen Missbräuche veröffentlicht!

Wie Radar berichtete, ist R. Kelly für die New Yorker Staatsanwälte ein Monster, das Frauen und Mädchen jahrelang missbraucht hat – unter anderem soll der 55-Jährige die Frauen gezwungen haben, sexuelle Beziehungen mit Fremden einzugehen. So behauptete eines seiner mutmaßlichen Opfer, dass R. Kelly von ihnen verlangt haben soll, Sex mit anderen Frauen und Männern zu haben, nachdem er sie selbst physisch und psychisch misshandelt hatte. Außerdem soll er seine Opfer zu expliziten Videos mit seinem vermeintlichen Neffen gezwungen haben.

Bereits 2008 wurde R. Kelly für sexuellen Missbrauch verurteilt, aber freigesprochen. In dem aktuellen Gerichtsverfahren fiel das Urteil anders aus: Der "I Believe I Can Fly"-Interpret wurde in allen neun Anklagepunkten, unter anderem des Sexhandels und der organisierten Kriminalität, schuldig gesprochen. Das Strafmaß wird am 29. Juni verkündet.

Getty Images R. Kelly im September 2019

Getty Images Musiker R. Kelly

Getty Images R. Kelly im September 2019 in Chicago vor Gericht

