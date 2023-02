20 Jahre Haft: R. Kelly wurde für Sexualdelikte verurteilt

Jetzt wurde das Urteil für R. Kelly (56) ausgesprochen! Der Musiker war im Jahr 2019 wegen Sexhandels und Erpressung zu 30 Jahren hinter Gitter verurteilt worden. Im vergangenen September wurde er der Kinderpornografie schuldig gesprochen. Unter anderem wurde ihm die Erstellung pornografischer Videos mit Minderjährigen vorgeworfen. Nun musste sich der R&B-Star vor Gericht stellen. Das Urteil lautet: R. Kelly bekommt noch mal 20 Jahre obendrauf!

Wie CNN berichtet, erschien der 56-Jährige am Donnerstag vor dem Bundesgericht in Chicago, Illinois. Dort wurde das Urteil von 20 Jahren Haft verkündet. 19 der Jahre werde der Verurteilte gleichzeitig mit der 30-jährigen Strafe verbüßen, während das letzte Jahr als Folgestrafe gelte. Die Staatsanwaltschaft offenbarte in einem Statement: "Bis heute und selbst nach dem Urteil der Geschworenen gegen ihn weigert sich Kelly, die Verantwortung für seine Verbrechen zu übernehmen."

Dass R. Kelly keine Schuld bei sich sieht, bewies er schon mit seinem neuen Album aus dem Knast: Wie TMZ im vergangenen Dezember berichtete, hatte der Rapper seine neue Platte "I Admit It" (zu Deutsch: Ich gebe es zu) damals unerwartet veröffentlicht: Die Platte enthält 13 Tracks, in denen der "I Believe I Can Fly"-Interpret unter anderem seine Handlungen rechtfertigt und die Anschuldigungen gegen ihn zurückweist.

Anzeige

Getty Images R. Kelly, Rapper

Anzeige

Getty Images R. Kelly und sein Anwalt im Gerichtssaal in Chicago, 2019

Anzeige

Getty Images R. Kelly, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de