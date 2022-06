Welches Strafmaß ist angemessen? Vor mehreren Monaten musste sich R. Kelly (55) wegen mehrerer Anschuldigungen vor Gericht behaupten – denn die Vorwürfe lauteten unter anderem, dass sich der Sänger seit Beginn der 1990er-Jahre an mehreren Minderjährigen vergangen haben soll. Im September wurde der "I Believe I Can Fly"-Sänger schuldig gesprochen – und soll bis zu 25 Jahre Haft kriegen. Einem seiner Opfer ist das jedoch zu wenig – und fordert lebenslänglich für R. Kelly!

Nach seinem Schuldspruch forderte die Staatsanwaltschaft, dass R. Kelly eine Haftstrafe von mindestens 25 Jahren verbüßen sollte. Eines der vielen Opfer des Sängers erklärte nun, dass die empfohlene Gefängnisstrafe zu niedrig sei und er stattdessen den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen sollte. "Kelly hat eine lebenslange Haftstrafe mehr als verdient, da er so viele Menschen über mehrere Jahrzehnte verletzt hat", erklärte Lizzette Martinez gegenüber TMZ und behauptete weiter, dass der Musiker auch in Zukunft nicht aufhören würde, seine Mitmenschen zu missbrauchen.

Nachdem R. Kelly in neun Anklagepunkten für schuldig gesprochen wurde, versetzte er seine Mitmenschen scheinbar in Sorge. Wie Daily Mail berichtete, wurde der 55-Jährige nach seiner Verurteilung sogar für kurze Zeit wegen erhöhten Suizidrisikos unter Beobachtung gestellt. Die Urteilsverkündung soll am 29. Juni erfolgen.

R. Kelly im Juni 2019

Musiker R. Kelly

R. Kelly, Musiker

