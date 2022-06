Heftige Nachrichten aus den USA: Tyler Sanders ist tot! Der Jungschauspieler startete seine Karriere bereits im Alter von nur zehn Jahren – und landete bereits einige coole Serienrollen: So hat man das Nachwuchstalent bereits in "9-1-1: Lone Star" und dem The Walking Dead-Spin-off "Fear the Walking Dead" gesehen. Für seine Rolle des Leo in "Just Add Magic: Mystery City" wurde er sogar schon für einen Emmy nominiert. Doch schon jetzt müssen seine Fans Abschied von Tyler nehmen...

Der Sprecher des Jungen bestätigte jetzt gegenüber TMZ: Tyler ist am Donnerstag völlig unerwartet in seinem Zuhause in Los Angeles verstorben – er wurde nur 18 Jahre alt. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt, soll aber untersucht werden. Eine Obduktion sei bereits angeordnet worden und soll in den kommenden Tagen durchgeführt werden.

Erst vor fünf Tagen hatte Tyler seinen letzten Instagram-Post veröffentlicht: Hier präsentierte der 18-Jährige sich stolz in einem schicken blauen Anzug. In den Kommentaren melden sich bereits etliche schockierte Fans und Freunde: "Ich kann es gar nicht glauben. Ruhe in Frieden, Tyler", schrieb einer. "Es ist alles so schrecklich. Wir sehen und auf der anderen Seite, Bruder", betonte ein weiterer.

