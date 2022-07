Insider: Daran starb der "9-1-1"-Star Tyler Sanders (18)

Angeblich hatte Tyler Sanders schon längere Zeit zu kämpfen. Der Schauspieler begann seine Karriere mit bereits zehn Jahren. Er wurde mit seinen Rollen in den Serien "9-1-1: Lone Star" und "Fear The Walking Dead" bekannt. Doch leider endete sein Leben viel zu früh. Am 16. Juni wurde der 18-Jährige tot in seinem zu Hause in Los Angeles aufgefunden. Jetzt wurde Tylers mögliche Todesursache bekannt gegeben.

Der gebürtige Texaner soll einer Quelle von TMZ zufolge an einer Überdosis Drogen verstorben sein. Auch ein anderer Insider berichtete, dass Tylers Vater David Sanders auf der Beerdigung seines Sohnes Drogen als Todesursache verkündet hatte. Anscheinend litt der Jungschauspieler an einer Drogenabhängigkeit und Depression, die sich zu Beginn der Dreharbeiten von "9-1-1: Lone Star" entwickelte. Außerdem sollen in dem Zimmer, in dem er verstarb, ein Plastikstrohhalm und weißes Pulver gefunden worden sein.

Die Quelle erzählte weiter, dass Tyler in der Nacht vor seinem Tod mit Freunden gefeiert habe, sich allerdings anschließend nicht mehr bei ihnen gemeldet hat. Um sein Wohlergehen zu überprüfen, sollen sie daraufhin die Polizei kontaktiert haben, die den Teenager schließlich tot auffanden.

Instagram / tylermsanders Tyler Sanders kurz vor seinem Tod

Instagram / tylermsanders Tyler Sanders im Mai 2022

Instagram / tylermsanders Tyler Sanders kurz vor seinem Tod

