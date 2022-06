Bernd Leno (30) verzückt seine Fans! Wer sich Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft mit dem Torwart gemacht hatte, musste diese bereits vor knapp zwei Jahren aufgeben: Denn im August 2020 verkündete der Sportler, dass er geheiratet hat. Die Trauung mit seiner Sophie-Christin war damals allerdings nur standesamtlich. Nun teilte der Fußballer einen ganz besonderen Moment mit seinen Followern: Die beiden holten die Feier ganz in Weiß nach!

Auf Instagram postete Bernd jetzt nämlich ein Foto, das die traumhafte Kulisse der Feier zeigt. Darauf umfasst er liebevoll das Gesicht seiner Frau und die beiden küssen sich leidenschaftlich. Sophie-Christin trägt ein wundervolles bodenlanges Kleid mit opulentem Schleier, ihr Keeper einen eleganten Anzug. "Der beste Tag unseres Lebens", schrieb der 30-Jährige unter den Beitrag.

Die Fans des Kickers freuten sich überschwänglich über den Einblick in dessen Hochzeitsfeier. "Herzlichen Glückwunsch an dieses wunderschöne Paar. Ich wünsche euch eine tolle Reise in euer gemeinsames Leben", schrieb eine begeisterte Userin. Viele weitere gratulierten mit zahlreichen Herz-Emojis.

Bernd Leno, Fußballstar

Torhüter Bernd Leno und seine Freundin Sophie-Christin

Torwart Bernd Leno

