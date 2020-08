Bernd Leno (28) ist unter der Haube! Schon im vergangenen Jahr hat der Nationaltorhüter und FC-Arsenal-Star seiner Freundin Sophie-Christin die Frage aller Fragen gestellt. Zwischen zahlreichen Schnappschüssen, die die sportlichen Erfolge des Fußballers festhalten oder Eindrücke in seinen Trainingsalltag geben, lässt sich auf Bernds Social-Media-Profil auch der ein oder andere Schnappschuss mit seiner Liebsten finden. Eine aktuelle Aufnahme hält jetzt eine Hammer-Liebesbotschaft bereit: Das Paar hat sich das Jawort gegeben.

"Mr. und Mrs. Leno", lautet der kurze, aber alles sagende Bildtitel zum ersten Hochzeitsfoto der beiden auf Instagram. In einem engen, weißen Kleid, das mit schlichten Spitzendetails verziert ist, steht die Blondine vor ihrem Ehemann. Der 28-Jährige lächelt überglücklich und hat seinen Kopf mit geschlossenen Augen an Sophie gelehnt. Auch die Beauty teilt auf ihrem Profil einige Eindrücke ihres großen Tages. Auf einem Bild gibt sie ihren Followern freien Blick auf ihr Weddingdress in voller Pracht, Mega-Beinschlitz inklusive.

Unter dem Beitrag lassen es sich auch viele von Bernds Sport-Kollegen nicht nehmen, dem frischgebackenen Ehepaar ihre Glückwünsche ausdrücken. Neben seinem Ex-Verein Bayer Leverkusen und dem DFB kommentieren beispielsweise auch Julian Brandt (24), Petr Čech und Kevin Volland den Post anlässlich des freudigen Ereignisses.

Getty Images Torwart Bernd Leno

Instagram / berndleno1 Bernd Leno und seine Freundin Sophie-Christin

Getty Images Bernd Leno, Fußballstar

