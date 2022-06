Süße News von Barbara Sofie! Die süße Webvideoproduzentin gehört mit ihren 1,1 Millionen Abonnenten zu den bekanntesten deutschen YouTubern. Auf ihrem Kanal begeistert sie ihre Fans mit regelmäßigen Updates aus ihrem Leben, Schminktipps oder Lifehacks. Auch die Beziehung mit ihrem Mann Hendrik ist natürlich ein beliebtes Thema. Jetzt hat das Paar aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Barbara ist schwanger mit ihrem ersten Kind!

"Bald sind wir zu dritt" –das verkündete die werdende Mama nun überglücklich auf all ihren Kanälen. Auf Instagram schrieb sie: "Im Prinzip bist du schon ein kleiner Mensch. Ich habe deinen Herzschlag gehört, deinen Kopf, die Beinchen und deinen winzig kleinen Körper gesehen. Es ist etwas so völlig Normales und Alltägliches. Aber es verliert auch mit der Wiederholung nicht ein bisschen von seinem Zauber." Weiter schwärmte Barbara: "Ich bin einfach nur unendlich dankbar für dieses kleine Wunder und wenn du erstmal hier bist, habe ich dir so viel von der Welt zu zeigen." Sie werde ihr Baby bedingungslos und für immer lieben.

Zu ihren emotionalen Zeilen veröffentlichte die Influencerin noch zwei zauberhafte Fotos mit Hendrik, auf denen sich auch schon ein kleiner Babybauch erahnen lässt. In den Kommentaren meldeten sich bereits etliche YouTube-Kollegen zu Wort: "Alles Liebe! Wie schön bitte!", freut sich Lisa-Marie Schiffner (21). "Oh mein Gott, die besten Neuigkeiten überhaupt! Herzlichen Glückwunsch", jubelt PilotMadeleine – die auch schon Mama ist. Jana Heinisch (28), Kisu (30) und Maren Wolf (30) ließen außerdem liebe Worte da.

Instagram / CetLTMpMZLR Barbara Sofie mit ihrem Mann Hendrik

Instagram / barbarasofie_ Barbara Sofie, Webstar

Instagram / barbarasofie_ Barbara Sofie mit ihrem Mann Hendrik

