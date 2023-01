Niedlich: Barbara Sofie hat ihren Sohn zur Welt gebracht!

Endlich ist ihr Nachwuchs da! Die YouTuberin Barbara Sofie ist bereits seit vielen Jahre mit ihrem Ehemann Hendrik zusammen. Inzwischen sind die beiden schon über sechs Jahre verheiratet. Mitte vergangenen Jahres hat das Paar dann endlich verkündet, was sich viele Follower mit Sicherheit schon gedacht haben: Barbara ist schwanger. Auf ihrem Instagram-Kanal hat sie ihre Community fleißig über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten. Jetzt konnte die Braunhaarige eine wunderbare Nachricht teilen.

"Unser Sohn ist gesund und munter auf die Welt gekommen und Papa Hendrik und ich könnten glücklicher nicht sein", schrieb sie unter einem Post auf ihrem Instagram-Kanal. Dabei zeigte sie ein Bild, auf dem sie auf dem Schlafzimmerbett liegt und den kleinen Mann vorsichtig in ihrem Arm hält. Dabei schaut sie lächelnd auf ihren Nachwuchs herab. "Ich wünsche dir für dein Leben Liebe, Freude, Mut und was auch immer dein Herz sich erhofft", erklärte sie dem Kind in rührenden Worten. Gleichzeitig freue sie sich jetzt schon auf die "Baby-Flitterwochen" und darauf, ihr Baby kennenzulernen.

Auch Hendrik hat auf seinem Instagram-Kanal die erfreuliche Nachricht geteilt und ein Bild gepostet, auf dem die kleine Familie schon zu dritt zu sehen ist. "Das war mit Abstand die emotionalste Erfahrung meines Lebens. Ich bin überglücklich, erschöpft, begeistert und versuche immer noch alles zu begreifen", kommentierte er die Aufnahme.

Instagram / CetLTMpMZLR Barbara Sofie mit ihrem Mann Hendrik

Instagram / barbarasofie_ Barbara Sofie mit ihrem Mann Hendrik

Instagram / hendrik_jtr Barbara Sofie mit ihrem Mann Hendrik und ihrem Sohn

