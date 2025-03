Influencerin Barbara Sofie verkündet zweite Schwangerschaft

Barbara Sofie und Hendrik Schulz schweben im Babyglück. Das glückliche Pärchen erwartet seinen zweiten Nachwuchs. In einem niedlichen Video auf Instagram verkünden die Influencerin und ihr Partner ihre zweite Schwangerschaft. In dem Clip posieren die baldigen Zweifacheltern mit Ballons, auf denen "1 + 1 = 4" geschrieben ist. "Seit Wochen ist kaum ein Tag vergangen, an dem ich Hendrik nicht angeschaut und gesagt habe: 'Ich kann das einfach nicht glauben. Das ist so verrückt'", schwärmt die Brünette und verrät ihren Followern, dass ihre zweite Schwangerschaft nicht weniger aufregend ist als die erste: "Es fühlt sich noch genauso abgefahren und surreal an, dass in mir gerade ein neues Seelchen entsteht. Ich bin so unendlich dankbar, dass unsere Familie wächst."

Über diese Nachricht freuen sich nicht nur Barbaras Fans. Auch einige Kolleginnen beglückwünschen die Autorin. "Ich kann es nicht glauben. Ich wünsche euch nur das Allerbeste", kommentiert Jana Heinisch (30) unter dem Beitrag. Auch Lisa-Marie Schiffner (23) freut sich: "Glückwunsch! Wie toll, ein Geschwisterchen!" Der stolze Papa plaudert währenddessen auf seinem Account aus, dass der Nachwuchs vermutlich im September auf die Welt kommen wird.

Das erste Kind der Social-Media-Bekanntheit wurde im Januar 2023 geboren. Damals verkündete Barbara die frohe Botschaft mit einem niedlichen Foto von ihrem Neugeborenen auf Social Media. "Unser Sohn ist gesund und munter auf die Welt gekommen und Papa Hendrik und ich könnten glücklicher nicht sein", teilte sie ihren Fans mit.

Anzeige Anzeige

Instagram / barbarasofie_ Hendrik Schulz, Barbara Sofie und ihr Sohn, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / barbarasofie_ Barbara Sofie mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Anzeige