Mit 90 Jahren: "Hair"-Co-Autor James Rado ist gestorben!

Traurige News aus der Musicalwelt! Der Schauspieler und Komponist James Rado erlangte vor allem als Mitschöpfer des Musicals "Hair" große Bekanntheit. Der Produzent begann 1964 mit dem Schreiben des bahnbrechenden Rockmusicals zusammen mit dem Schauspieler Gerome Ragni, den er bei einem gemeinsamen Auftritt kennenlernte. Die beiden verband die Leidenschaft des Schreibens und der Kreativität – und so wurden sie zu guten Freunden. 1991 musste James von seinem Kollegen Gerome Abschied nehmen. Nun ist James Rado im Alter von 90 Jahren verstorben!

James' Publizist und langjähriger Freund Merle Frimark bestätigte die traurige Nachricht gegenüber der New York Times und teilte mit, dass die Broadway-Legende an einem Herz-Lungen-Stillstand gestorben sei. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in einem Krankenhaus in Manhattan.

Eines seiner erfolgreichsten Projekte "Hair" wurde im Herbst 1967 auf einer Bühne außerhalb des berühmten New Yorker Theaterviertels uraufgeführt und schaffte es ein Jahr später schließlich an den Broadway. Das Singspiel feierte im Laufe der Jahre unglaubliche Erfolge gefeiert und wurde sogar verfilmt. Im Jahr 2009 erhielt es zudem einen Tony Award für die beste Wiederaufnahme.

