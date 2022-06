Hollywood-Produzent Robert Katz an Lungenkrebs verstorben

Er hat den Kampf verloren. Robert Katz war in Hollywood eine angesehene Größe und hat mit vielen Stars wie Gerard Butler (52) oder Halle Berry (55) zusammengearbeitet. Der Produzent war an der Produktion vieler prestigeträchtiger Filme und TV-Projekte beteiligt, darunter der Kurzfilm "Shoeshine", der für einen Oscar nominiert war, und "Kein Engel – Das Leben der Marlene Dietrich". Seit mehreren Jahren kämpfte er gegen Lungenkrebs – nun hat die Krankheit gewonnen: Robert ist am Mittwochmorgen verstorben.

Seine Frau Patricia Brown Katz bestätigte das gegenüber The Wrap. "Er war ein echter Mann, hat sich aber auch 30 Jahre lang liebevoll um mich gekümmert. Er wird sehr, sehr vermisst", sagte Patricia. Außerdem verriet die Witwe, wie sehr er seinen Job liebte: "Bis zu seinem Tod hat er noch an Projekten gearbeitet. Er sagte mir: 'Sag niemandem, dass ich krank bin, wenn sie es herausfinden, lassen sie mich nicht mehr arbeiten.' Er lebte, um Filme zu machen und in der Branche zu arbeiten, er liebte es."

Robert hinterlässt neben seiner Frau seine Stieftochter Victoria Flores und die Stiefenkel Skyler und Adysun, aus seiner Ehe mit Pamela Katz. Sie ist ihm im Tod vorausgegangen, ebenso wie seine erste Frau Tishialu Katz.

Getty Images Halle Berry und Robert Katz, November 2009

Getty Images Robert Katz, Produzent

Getty Images Robert Katz und Gerard Butler, Oktober 2009

