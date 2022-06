Zum ersten Mal: Chris Töpperwien und Nicole werden Eltern!

Chris Töpperwien (48) hat schon wieder allen Grund zum Feiern! Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer hat erst Ende Mai einen großen Schritt gewagt und seine Partnerin Nicole geheiratet. Das Paar plant eine gemeinsame Zukunft und hat als Zeichen seiner Liebe vorm Altar Ringe getauscht. Und jetzt steht schon die nächste große Sache bei Chris und der Blondine an: Sie erwarten gemeinsamen Nachwuchs.

Die schwangere Nicole übernahm die Verkündung der süßen Botschaft höchstpersönlich. Auf Instagram teilte sie ein Foto, das sie in einem engen, orangefarbenen Kleid am Strand zeigt. Darauf ist zu sehen, wie sie ihre Hand auf eine kleine Wölbung in ihrer Körpermitte legt. Wer den kleinen Babybauch aber nicht auf den ersten Blick erkennt, dürfte spätestens nach dem Lesen der Bildunterschrift von den Babynews überzeugt sein. "Wir sind ganz verliebt in einen kleinen Menschen, den wir noch gar nicht kennengelernt haben. 1+1=3", schrieb die Mama in spe und setzte den Hashtag "schwanger" dahinter.

Der werdende Papa hat sich noch nicht selbst zu Wort gemeldet – er hat das Foto seiner Ehefrau lediglich gerepostet und scheint ziemlich glücklich darüber zu sein. Seine Community ist ebenfalls ganz aus dem Häuschen und wünscht der kleinen Familie für die Zukunft zu dritt alles Gute.

Instagram / nicoleekatharina Nicole Töpperwien mit Babybauch

Instagram / chris.toepperwien Chris und Nicole Töpperwien um Juni 2022

Instagram / chris.toepperwien Nicole und Chris Töpperwien bei ihrer Hochzeit im Mai 2022

