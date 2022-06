Rennfahrer Nico Hülkenberg hat seine Frau erneut geheiratet!

Nico Hülkenberg (34) hat sich ein weiteres Mal getraut! Für den Formel-1-Star könnte es momentan nicht besser laufen. Vor etwa einem Jahr überraschte der Profisportler seine Fans mit erfreulichen Neuigkeiten: Er und seine Partnerin Egle Ruskyte sind in Monaco den Bund der Ehe eingegangen. Im September erblickte dann ihr Töchterchen Noemi Sky das Licht der Welt. Allen Grund, ihre gemeinsame Liebe noch einmal zu feiern: Nico und seine Egle haben sich gleich ein zweites Mal das Jawort gegeben!

Via Instagram teilte Egle am Dienstag eine niedliche Bilderreihe mit ihrer Community, in der einige Einblicke ihrer romantischen Zeremonie auf Mallorca zu sehen sind. "Ich habe gerade das zweite Mal geheiratet, aber denselben Mann. Ich würde noch ein drittes, viertes und fünftes Mal Ja sagen", schwärmte die Designerin unter ihren Hochzeitsschnappschüssen. Darauf sieht man nicht nur, wie die beiden aus der Kirche kommen, sondern auch, wie das doppelt-getraute Ehepaar gemeinsam das Tanzbein schwingt.

Auch Nico selbst hat sich bereits mit niedlichen Bildern bei seinen Fans gemeldet. "Teil zwei", freute sich der Motorsportler und teilte unter anderem auch ein Video, auf dem die beiden Verliebten feierlich von ihren Hochzeitsgästen bei der Partylocation empfangen werden.

Instagram / the_crochet_girl Nico Hülkenberg und Egle Ruskyte im April 2021

Instagram / hulkhulkenberg Nico Hülkenberg und seine Frau in Venedig

Instagram / the_crochet_girl Egle Ruskyte und Nico Hülkenberg im August 2021

