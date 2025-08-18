Riccardo Simonetti spricht emotional über Karrierebeginn

Riccardo Simonetti (32), bekannt als gefeierter TV-Star, hat auf Instagram einen emotionalen Einblick in die Anfänge seiner Karriere gegeben. Vor rund elf Jahren sei er erstmals mit der harten Realität der Branche konfrontiert worden, als ihn ein Fernsehleiter fragte, wo er sich in zehn Jahren sehe. Riccardo äußerte damals seinen Wunsch, ein Publikum aller Generationen anzusprechen. Dafür wurde er jedoch nur ausgelacht. "Das wirst du niemals schaffen. Du bist schwul, siehst nicht aus wie die meisten Männer, deshalb können wir dich nicht wirklich auf den Bildschirm bringen", habe dieser gesagt, so Riccardo in seiner Story.

Diese Worte trafen den damaligen Nachwuchs-Moderator hart, doch anstatt sich entmutigen zu lassen, nutzte er die Ablehnung als Ansporn. "Zuerst war ich traurig. Ich glaubte ihm. Aber dann war ich motiviert, ihm das Gegenteil zu beweisen", erklärte Riccardo weiter. Mit jeder Rolle und jeder Möglichkeit, die sich ihm bot, habe er sich bewiesen, dass er sehr wohl seinen Platz in der Unterhaltungswelt finden kann. Heute ist er ein beliebtes Gesicht und erfolgreich in verschiedenen Medien vertreten. Er zeigte, dass seine Authentizität und sein Talent wichtiger sind als jeder Zweifel von außen.

Privat ermutigt Riccardo mit seiner Geschichte viele Menschen, an ihre Träume zu glauben, egal wie groß die Widerstände auch sein mögen. In seinem Beitrag hob er zudem hervor, wie sehr er sich verändert habe: "Als ich jünger war, dachte ich, ich müsste JEDEN für mich gewinnen." Heute habe er verstanden, dass man es nie allen recht machen könne und dass echter Erfolg bedeute, seine Träume zu verwirklichen, auch wenn die Welt manchmal nicht hinter einem steht. In Interviews hat Riccardo oft über seinen engen Familienzusammenhalt und seine Inspiration durch die LGBTQ-Community gesprochen, die ihm bis heute viel Kraft gibt.

Getty Images Ricardo Simonetti, Moderator

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Influencer

Getty Images Riccardo Simonetti, Mai 2025

