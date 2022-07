Was halten Paula Lamberts Kids von ihrem Job als Sexpertin?

Was sagen eigentlich Paula Lamberts (48) Kinder zu der gnadenlosen Offenheit ihrer Mutter? Die Kolumnistin ist schon seit Jahren als Sexpertin tätig. Schon seit 2013 versorgt sie ihre Fans im Rahmen ihrer eigenen TV-Sendung "Paula kommt – Sex und gute Nacktgeschichten" mit Tipps und Tricks rund ums Liebesleben. Doch was sagen eigentlich Paulas Söhne zu ihrem Beruf? Darüber sprach sie nun mit Promiflash.

Seit Freitag ist ihr neuer Podcast "4 Brüste für ein Halleluja", den sie gemeinsam mit der Fitness-Influencerin Sophia Thiel (27) betreibt, auf allen Streamingplattformen verfügbar. Vor dem offiziellen Release sprach die 48-Jährige mit Promiflash ganz offen über ihren Beruf. Dabei verriet sie, dass es ihre beiden Söhne überhaupt nicht stört, dass sie in der Öffentlichkeit so viel über Sex spricht. "Sie sind ja damit aufgewachsen und wir haben ein extrem nahes Verhältnis zueinander", stellte Paula klar und fügte hinzu: "Sogar deren Freunde rufen mich an, wenn sie Liebeskummer haben."

Viele Promis werden für ihre Offenheit im Netz oft kritisiert. Musste die gebürtige Münchnerin auch schon ihre Erfahrungen mit Hassnachrichten machen? "Mit Hate werde ich eigentlich kaum konfrontiert. Die Leute suchen ja eher Hilfe bei mir", gab Paula im Interview ehrlich zu.

Instagram / therealpaulalambert Paula Lambert im Mai 2021

Timm, Michael / ActionPress Paula Lambert, Moderatorin

Instagram / therealpaulalambert Paula Lambert im Dezember 2021

