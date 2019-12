Paula Lambert (45) wird Coach in einem neuen TV-Experiment! 2005 wurde die Journalistin durch Kolumnen zum Thema Sexualität für das Männermagazin GQ einem breiteren Publikum bekannt. Zu diesem Gebiet veröffentlichte sie auch einige Sachbücher. Seit 2013 gibt sie regelmäßig in ihrer Sendung "Paula kommt – Sex und gute Nacktgeschichten" den Zuschauern Tipps, wie sie sich ein erfülltes Sexleben erschaffen können. Anfang kommenden Jahres wird sie in einem neuen Fernsehformat Menschen dazu verhelfen, sich in ihrer eigenen Haut wohlzufühlen!

Die Sendung, die unter dem Namen "No Body is perfect – Das Nacktexperiment" ausgestrahlt wird, soll laut Sat.1 Menschen, die mit ihrem eigenen Körper unzufrieden sind, dazu bringen, sich mit ihren vermeintlichen Makeln zu akzeptieren. Das Besondere an der Show: So wie es der Name schon verrät, werden sich die Teilnehmer dabei ständig nackt gegenüberstehen. Ihre Körper werden nur von farbenfrohen Bodypaintings verziert. Damit sie lernen, ihren Body mit ihrer gefühlten Unvollkommenheit zu respektieren, werden die Kandidaten von vier erfahrenen Mentoren unterstützt. Neben der Sex- und Beziehungsexpertin sind auch Body-Positivity-Aktivistin Silvana Denker, Tanzpädagogin Sandra Wurster und Plus-Size-Model Daniel Schneider mit von der Partie.

Zu Beginn des Experiments werden die Teilnehmer nur darüber informiert, dass sie lernen sollen, ihr Selbstbewusstsein zu steigern. Unter der Betreuung von Diplom-Psychologin Karin Krümmel machen sie einen Test, um ihren Body-Image-Wert zu ermitteln. Am Ende jeder Folge wird der Test wiederholt, um herauszufinden, ob sich ihr jeweiliger Wert verbessert hat. Die Aufgabe der Coaches ist es, die Kandidaten durch verschiedene Herausforderungen zu führen, damit diese schneller lernen, ihren Körper zu lieben.

"No Body is perfect – Das Nacktexperiment" ab Montag, 13. Januar 2020, um 20:15 Uhr, in SAT.1

