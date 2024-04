Haben Maria Bello und Dominique etwa heimlich geheiratet?

Haben sich Maria Bello und Dominique Crenn etwa still und heimlich das Jawort gegeben? Bei der Time 100 Gala in New York City posieren die beiden auf dem roten Teppich für einige Fotos. Während Maria in einem durchsichtigen Kleid mit vielen glitzernden Perlen und Verzierungen alle Blicke auf sich zieht und dezent geschminkt in die Kamera strahlt, rockt Dominique einen schlichten schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Turnschuhen. Aber abgesehen von den schicken Outfits sticht eigentlich etwas ganz anderes ins Auge: An den Ringfingern der Turteltauben prangt jeweils ein auffälliger Ring. Dominique hält das funkelnde Schmuckstück sogar anscheinend absichtlich in die Kamera. Haben Maria und Dominique etwa heimlich geheiratet?

Die "Coyote Ugly"-Darstellerin ist bereits seit Ende 2019 mit ihrer Liebsten verlobt – eine Hochzeit war jedoch lange ausgeblieben. Im Dezember 2023 plauderte Maria aber aus, dass sie endlich Nägel mit Köpfen machen möchte: Im Interview mit People verriet sie, dass sie plane, im Frühjahr 2024 vor den Traualtar zu treten. "Wir sind beide schreckliche Planer, muss ich sagen. Außerdem arbeiten wir von überall auf der Welt. Aber endlich haben wir den Hochzeitsplaner. Wir haben das Datum und die Location. Und auf unserem 'Save The Date' steht: 'Ja, wir tun es endlich'."

Dass sie sich mit dem nächsten Schritt so viel Zeit gelassen haben, hat neben der aufwendigen Planung aber auch noch einen anderen Grund, wie sie in dem Interview weiter preisgab. "Dom und ich haben zuletzt einiges durchgemacht. Ich war noch nie verheiratet. Nicht einmal mit dem Vater meines Sohnes. Ich habe diesen Schritt noch nie gemacht", erklärte sie damals. Für sie sei eine Hochzeit eine ernst zu nehmende und aufregende Angelegenheit und nichts, was sie zwischen Tür und Angel entscheide.

Getty Images Maria Bello mit ihrer Partnerin Dominique Crenn

Getty Images Maria Bello, TV-Bekanntheit

