Erstmals Papa mit knapp 50: Ist Chris Töpperwien besorgt?

Chris Töpperwien (48) darf sich über Nachwuchs freuen! Obwohl der Goodbye Deutschland-Star in seinem Leben schon die ein oder andere Beziehung führte, kam Kinder für ihn bisher nicht in Frage. Doch mit seiner Partnerin Nicole ist offenbar alles anders. Der Ex-Dschungelcamp-Kandidat heiratete sie nicht nur dieses Jahr, sondern erwartet mit ihr auch seinen ersten Nachwuchs. Dieses Jahr ist Chris 48 Jahre geworden. Bereitet es ihm Sorgen, in diesem Alter Nachwuchs zu bekommen?

"Natürlich denke ich darüber nach, wie alt ich sein werde, wenn unser Kind einmal 20 ist. Die Antwort ist ganz einfach: 68!", stellte Chris im Interview mit Promiflash klar. Er hätte auch nichts dagegen gehabt, früher in seinem Leben Vater zu werden, aber der perfekte Zeitpunkt ist eben erst jetzt gekommen. "Ich werde es nun mit 48 umso mehr genießen, mein Kind heranwachsen zu sehen und all das zu ermöglichen, was ich vielleicht als Kind nicht ermöglicht bekommen hatte", erklärte der Unternehmer.

Umso schöner sei es auch, dass seine Partnerin Nicole erst 31 Jahre alt ist und damit "eine junge Mama" sein kann. "Ich bin mir sicher, dass unser Leben sich komplett auf den Kopf stellt und nichts mehr so sein wird wie vorher", freute sich Chris auf seine Zukunft mit Nicole und ihrem ersten gemeinsamen Baby.

Anzeige

Instagram / chris.toepperwien Nicole und Chris Töpperwien im April 2022

Anzeige

Instagram / nicoleekatharina Nicole Töpperwien mit Babybauch

Anzeige

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de