Vom Blitz getroffen: "One Tree Hill"-Star trauert um Ehemann

Schreckliche Neuigkeiten aus den USA! Bevin Prince ist heute eine erfolgreiche Fitnesstrainerin. Vor ihrer Karriere als sportlicher Coach erlangte sie aber anderweitig Bekanntheit. Die US-Amerikanerin verkörperte in der beliebten Serie One Tree Hill die Rolle der Bevin Mirskey. Von 2004 bis 2008 wirkte sie in dem Serien-Hit mit. Auch bei Desperate Housewives hatte sie einen kleinen Auftritt. Auch privat lief es für sie perfekt – 2016 heiratete sie ihre große Liebe Will Friend. Nun aber der Schock: Bevins Mann wurde vom Blitz getroffen und überlebte das nicht!

Laut People befand sich Will am Sonntag auf einem Boot, ehe das Unglück geschah. Er wurde von einem Blitz erfasst und verstarb noch kurze Zeit später auf dem Weg ins Krankenhaus – er wurde nur 33 Jahre alt. Zuvor hatten Sanitäter offenbar 20 Minuten versucht, Bevins Mann wiederzubeleben. Im Netz zollte Schauspielerin Odette Annable (37) ihrem engen Freund mit einem emotionalen Statement den Tribut: "Das Unvorstellbare ist passiert und wir müssen uns von einem weiteren Freund verabschieden. Von meinem besten Freund und Bevins geliebtem Ehemann."

Die "Du schon wieder"-Darstellerin wies in ihrem Post zudem darauf hin, wie sehr Will seine geliebte Gattin in den vergangenen Jahren unterstützt hatte. "Du warst perfekt so wie du warst [...] du hast Bevins Träume unterstützt, du hast sie gesehen und sie mit jedem Teil deiner Seele geliebt und dafür werde ich dir auf ewig dankbar sein", schrieb sie zu einem Foto, das Will mit seinem Hund zeigt.

Will Friend im Juli 2020

Odette Annable im Januar 2022

Will Friend im Februar 2022

