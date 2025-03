Tyler Hilton offen für Rückkehr zu 'One Tree Hill'-Reboot

Tyler Hilton (41), der durch seine Rolle als Chris Keller in One Tree Hill bekannt wurde, sprach kürzlich über eine mögliche Rückkehr zu der Kultserie. Im Gespräch mit dem Magazin People verriet der Schauspieler und Musiker, dass er sofort zusagen würde, sollte die Serie für ein Reboot wiederbelebt werden. "Ich würde jederzeit etwas für 'One Tree Hill' machen", erklärte Tyler begeistert.

In der Serie, die von 2003 bis 2012 lief, sorgte Chris Keller zunächst für Aufregung, als er versuchte, die Beziehung zwischen Nathan und Haley zu zerstören – ein Move, der Tyler in der Realität nicht nur Fans eingebracht hat. Im Interview erinnerte er sich daran, dass er in seinem Alltag oft mit Ablehnung zu kämpfen hatte: "Was mich erschreckte, war, in der Öffentlichkeit zu sein, besonders auf Flughäfen und so, dass die Leute sagten: 'Ich hasse deinen Charakter so sehr' oder 'Ich hasse dich dafür, dass du Nathan und Haley getrennt hast.'" Doch mit der Zeit entwickelte sich der Charakter zu einem Fan-Liebling, was Tyler auf die tiefgründige Ausarbeitung der Rolle zurückführt. "Er [Chris] war ein guter Mensch, der vorgab, ein schlechter zu sein", erklärte der heute 41-Jährige und lobte die Autoren für die nuancierte Wandlung seiner Figur.

Neben seinen Schauspielprojekten tourt Tyler aktuell mit seiner ehemaligen "One Tree Hill"-Kollegin Kate Voegele – sie spielte die Singer-Songwriterin Mia – unter dem Motto "Celebrating the Music of One Tree Hill". Dabei performen die beiden Songs, die durch die Serie Kultstatus erlangt haben. Obwohl sie damals nie Szenen miteinander teilten, verbindet sie heute eine enge Freundschaft und ein gemeinsames Verständnis ihrer Erfahrungen als Musiker in einer Schauspielwelt. "Das fühlt sich an wie meine ganz eigene 'Eras Tour'", scherzte Tyler, der sich darüber freut, alte Songs aus seiner Jugend wieder im Programm zu haben und auf diesem Nostalgie-Trip das Publikum mitzunehmen.

Astrid Stawiarz/Getty Images Der "One Tree Hill"-Cast posiert bei einer Signierstunde im FYE Music Store in New York

Getty Images Tyler Hilton performt auf der Bühne, 2019

