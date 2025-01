Hilarie Burton "zuversichtlich" über "One Tree Hill"-Reboot

Hilarie Burton (42), bekannt aus der Erfolgsserie One Tree Hill, sorgt bei Fans weltweit für Aufregung: Gemeinsam mit ihren ehemaligen Co-Stars Sophia Bush (42) und Danneel Ackles arbeitet sie an einem Reboot der beliebten Serie. Wie sie People verriet, befindet sich das Projekt derzeit in der Entwicklungsphase und die finale Entscheidung über die Umsetzung liegt bei Netflix. "Ich fühle mich sehr zuversichtlich mit dem, was wir präsentieren", erklärte die Schauspielerin. Ein besonderer Fokus des Revivals liegt auf weiblichen Erzählperspektiven und Geschichten, die sich über verschiedene Generationen erstrecken. Mit Becky Hartman Edwards als Showrunnerin, bekannt für Serien wie "Firefly Lane" und "Virgin River", sei das Team bestens aufgestellt.

Die Neuauflage soll 20 Jahre nach der Originalserie ansetzen und Brooke und Peyton, gespielt von Sophia und Hilarie, als Mütter zeigen, die sich den Herausforderungen von Elternschaft und Teenagerproblemen stellen. Laut Hilarie sei ein großer Antrieb für das Projekt, Inhalte zu schaffen, die sie gemeinsam mit ihrem eigenen Teenager genießen könne. "Das Beste an 'One Tree Hill' war, dass Eltern und Kinder es zusammen ansehen konnten und über schwierige Themen gesprochen wurde", erklärte sie weiter Besonders rührend: In einem früheren Statement äußerten sich die beiden Schauspielerinnen begeistert zu dem Vorhaben, die Serie mit neuen kreativen Ansätzen und im Sinne der treuen Fans wiederzubeleben.

Hinter den Kulissen verbindet die Schauspielerin eine enge Freundschaft mit ihren früheren Kolleginnen, die sich auch privat gut verstehen. Neben ihrer Arbeit in Hollywood führt Hilarie heute ein glückliches Familienleben mit ihrem Ehemann Jeffrey Dean Morgan (58) und ihren beiden gemeinsamen Kindern. In Interviews betont sie oft, wie wichtig ihr die Balance zwischen Karriere und Familie sei. Für die Fans der Kultserie bleibt der Wunsch nach einer Rückkehr nach "One Tree Hill" groß – und mit ehemaligen Hauptdarstellern, die mit Herzblut dabei sind, könnte das Revival ein voller Erfolg werden.

Anzeige Anzeige

ActionPress/Collection Christophel Der Hauptcast von "One Tree Hill"

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilarie Burton im September 2019 in West Hollywood

Anzeige Anzeige