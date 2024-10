Bethany Joy Lenz und Sophia stritten während "One Tree Hill"

Bei One Tree Hill spielten Bethany Joy Lenz (43) und Sophia Bush (42) zwei beste Freundinnen – im echten Leben sah dies aber wohl anders aus. Wie die Haley-Darstellerin in ihren Memoiren "Dinner For Vampires: Life on a Cult Show" offenbart, verstanden die beiden sich zwar auf Anhieb gut, ihre Zugehörigkeit zu der christlichen Organisation The Big House Family habe jedoch zu Streitigkeiten mit ihrer Serienkollegin geführt. "Ich habe die Religion als Maßstab genommen. Meine beginnende Freundschaft mit der süßen Sophia wurde ein Opfer davon", schreibt sie und fügt hinzu, sie wünschte, sie "könnte die Zeit zurückdrehen, in ihren Trailer gehen und ihr eine lange, feste Umarmung geben."

Ihr Engagement in der Organisation, die Bethany in der Vergangenheit als Kult bezeichnete, habe dafür gesorgt, dass Sophias Art oft gegen ihre eigenen Vorstellungen verstieß, wie sich eine Frau verhalten sollte. "Ich merkte bald, dass ich Sophia nicht zu nahe kommen konnte", erklärt sie und ergänzt: "So lebhaft und mitfühlend sie auch war, so intelligent war sie auch." Dabei habe die mittlerweile 43-Jährige völlig außer Acht gelassen, dass auch ihr Co-Star mit eigenen Problemen zu kämpfen hatte. "Ich habe nicht bemerkt, dass sie sich auch anstrengte. Sophia, die im Leben wegen ihrer Schönheit oft bevorzugt und ständig unterschätzt wurde, arbeitete wie besessen daran, ihren Wert zu beweisen", betont sie.

Die Schauspielerin ging bereits in der Vergangenheit auf ihre Zeit in dem Kult ein. Als sie während ihrer Zeit bei "One Tree Hill" in eine neue Stadt gezogen war und sich auf die Suche nach einem neuen Bibelverein gemacht hatte, sei sie auf die christliche Sekte gestoßen. Sie habe jedoch nicht gemerkt, dass der Anführer ein Soziopath war. The Big House Family habe bei Bethany ein Gefühl von "Isolation" und "Misstrauen" gegenüber jedem in ihrer Nähe erschaffen. "Das hat einen tiefen Keil des Misstrauens zwischen mir und den Schauspielern und der Crew getrieben", verriet der "Dexter"-Star gegenüber Variety. Kurz nach Ende der beliebten Teenie-Serie und nach der Geburt ihrer Tochter Rosie im Jahr 2011 verließ sie die Organisation aber.

Getty Images "One Tree Hill"-Stars Sophia Bush, Hilarie Burton und Bethany Joy Lenz im Jahr 2004

Getty Images Der "One Tree Hill"-Cast im Jahr 2004

