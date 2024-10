So war Verhältnis zwischen "One Tree Hill"-Cast und Bethany

Bethany Joy Lenz (43) machte sich in den 2000er-Jahren durch ihre Rolle als "Haley James-Scott" in One Tree Hill einen Namen. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten befand sich die Schauspielerin jedoch in einer christlichen Sekte, was laut People die Beziehungen zu ihren Co-Stars im Laufe der Zeit schwieriger machte. "Ich hatte das Gefühl, dass ich am Anfang wirklich gute Beziehungen [zu meinen Schauspielkollegen] hatte. Zum Ende hin wurden sie immer angespannter", erklärt sie auf der Buch-Tour ihrer Memoiren "Dinner For Vampires: Life on a Cult Show".

Der Star der beliebten US-amerikanischen Teenieshow habe viele Kollegen gehabt, die ihn mit "Liebe und Respekt" behandelten, jedoch auch einige, zu denen er keine Verbindung aufbauen konnte. Trotz der Spannungen sei Bethany überrascht gewesen, wie viel Offenheit und Vergebung ihr letztendlich entgegengebracht wurde. "Das überraschte mich am meisten, da ich aus einem Umfeld kam, in dem Zuneigung an Bedingungen geknüpft war", offenbart sie und fügt hinzu: "Diese Gnade veränderte meine ganze Dynamik in Bezug auf Liebe und Vergebung und Gott und Gottes Liebe."

Wie die 43-Jährige bereits in der Vergangenheit offenbart hatte, war sie lange ein Teil der christlichen Organisation The Big House Family, die ihr Gefühle von Isolation und Misstrauen gegenüber jedem in ihrer Nähe verschafft hatte. Während "One Tree Hill" habe dies insbesondere zu Problemen mit Serienkollegin Sophia Bush (42) geführt. "Ich habe die Religion als Maßstab genommen. Meine beginnende Freundschaft mit der süßen Sophia wurde ein Opfer davon", schrieb Bethany in "Dinner For Vampires: Life on a Cult Show" und ergänzte, sie wünschte, sie "könnte die Zeit zurückdrehen, in ihren Trailer gehen und ihr eine lange, feste Umarmung geben."

Getty Images Bethany Joy Lenz, Mai 2022

Getty Images Bethany Joy Lenz und Sophia Bush, September 2022

