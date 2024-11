"One Tree Hill"-Star Paul Teal verstirbt mit nur 35 Jahren

Traurige Nachrichten für alle Fans von One Tree Hill. Am Dienstagmorgen wird bekannt, dass der Darsteller Paul Teal verstorben ist. Der Serienstar wurde nur 35 Jahre alt. Seinen Tod bestätigt seine Partnerin Emilia Torello auf Instagram. "Der nachdenklichste, inspirierendste, selbst disziplinierteste und liebevollste Mann ist von uns gegangen", schreibt sie im Netz zu einem Schwarz-Weiß-Bild des Paares. Weiter heißt es: "Paul, du warst mein Seelenverwandter, mein baldiger Ehemann, mein Fels und meine Zukunft. [...] Du bist zu früh von uns gegangen, in einem Kampf, den du tapfer und unermüdlich geführt hast." Wie Emilia gegenüber TMZ erklärte, sei Paul im April dieses Jahres an neuroendokrinem Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Die Krankheit sei bereits im vierten Stadium entdeckt worden.

Im Netz nehmen ehemalige Kollegen und Fans von dem Schauspieler Abschied. So schreibt unter anderem "One Tree Hill"-Star Sophia Bush (42): "[Ich bin] unglaublich traurig über den Tod von Paul Teal. [...] Wir fangen gerade an, seine 'One Tree Hill'-Folgen zu schauen und er hatte so ein Talent." Auch Co-Star Bethany Joy Lenz (43) nimmt online Abschied von ihrem Kollegen. "Mein Herz ist schwer. Paul Teal war die Art von Kerl, die den Raum erhellte, ohne sich anzustrengen. Sein strahlendes Lächeln, sein ansteckendes Lachen und sein freundliches Herz sorgten dafür, dass man in seiner Nähe sein wollte", findet sie rührende Worte.

Neben seinem Auftritt in "One Tree Hill" spielte Paul auch in anderen Serien und Filmen kleinere Rollen. So war er unter anderem in Outer Banks, "The Walking Dead: World Beyond" und in Disneys "Descendants: The Rise of Red" zu sehen. Darüber hinaus schien Pauls Herz vor allem dem Theater zu gehören. Nachdem er bereits als Kind auf der Bühne gestanden hatte, baute er sich in New York City eine Karriere auf. So spielte er unter anderem 2006 mit seiner Kollegin Bethany in dem Musical "The Notebook" zusammen.

Instagram / emiliatorello Paul Teal, "One Tree Hill"-Star

Instagram / emiliatorello Paul Teal und seine Freundin Emilia