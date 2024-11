Chad Michael Murray schließt "One Tree Hill"-Comeback aus

One Tree Hill war eine der erfolgreichsten Serien der 2000er und zählte Millionen Fans. An diesen Erfolg wollen zwei der Stars des Original-Casts, Sophia Bush (42) und Hilarie Burton (42), anknüpfen: Im August dieses Jahres kündigten sie eine Fortsetzung der Show an – mit ihnen als Produzentinnen. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtet, werde ein ehemaliger Co-Star der beiden deshalb bei dem Sequel nicht dabei sein: Chad Michael Murray (43). Seit die Ehe zwischen dem Gilmore Girls-Star und Sophia im Jahr 2005 sehr unschön geendet hatte, soll zwischen ihnen "dicke Luft" herrschen. Chad wird für die Fortsetzung auf keinen Fall verfügbar sein, solange Sophia Produzentin ist.

Chad und Sophia hatten im Jahr 2003 zueinander gefunden und zwei Jahre später geheiratet. Allerdings war ihre Ehe nicht besonders gut verlaufen: Nur fünf Monate nach der Hochzeit reichte Sophia schon wieder die Scheidung ein. "Sophia hat versucht, ihre Ehe wegen Betrugs annullieren zu lassen, was ihr jedoch verwehrt wurde", erklärt der Informant weiter und betont: "Das Letzte, was Chad will oder braucht, ist, mit oder für Sophia zu arbeiten. Da sie als Produzentin gilt, wäre sie seine Chefin. Kein noch so hoher Geldbetrag würde ihn dazu bringen, zurückzugehen."

Chad selbst zeigt sich zögerlich, wenn es um eine mögliche Fortsetzung von "One Tree Hill" geht. Im Gespräch mit Deadline meinte er lediglich: "Ich wünsche mir wirklich, dass diese Serie in irgendeiner Form für die Fans zurückkommt." Ob er Pläne hat, seine einstige Rolle wieder aufleben zu lassen, hat er nicht erwähnt. Er fügte damals ausweichend hinzu: "Es gibt eine solche Brüderlichkeit und ein Band zwischen so vielen Menschen auf der ganzen Welt mit uns. Dafür bin ich dankbar."

Getty Images Chad Michael Murray und Sophia Bush, April 2005

Getty Images Chad Michael Murray bei der Premiere von “John Wick: Chapter 4”

