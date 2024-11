"One Tree Hill"-Kollegen trauern um verstorbenen Paul Teal

Traurige Nachrichten erschüttern Hollywood: Der One Tree Hill-Star Paul Teal ist im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Der Schauspieler ist den Folgen seines neuroendokrinen Bauchspeicheldrüsenkrebses erlegen, der bei ihm erst im April dieses Jahres festgestellt wurde. Damals war der Krebs bereits im vierten Stadium. Eine seiner größten Rollen war die des Josh Avery in der Erfolgsserie "One Tree Hill". Seine Co-Stars trauern nun um ihren Kollegen. Jana Kramer (40) schreibt in ihrer Story auf Instagram: "Ich hatte das absolute Vergnügen, mit ihm in der siebten Staffel der Serie zusammenzuarbeiten. Er war immer sehr lieb und freundlich, und es hat großen Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Bitte betet für seine Freunde und Familie."

Auch Bethany Joy Lenz (43), die ebenfalls in der Show als Schauspielerin und später Produzentin dabei war, trauert öffentlich in einem Post auf derselben Plattform. "Mein Herz ist schwer. Paul war der Typ, der ganz ohne Anstrengung einen Raum erhellte. Sein strahlendes Lächeln, sein ansteckendes Lachen und sein gutes Herz weckten in einem den Wunsch, in seiner Nähe zu sein." Sie fügt hinzu: "Ich wünschte, ich hätte all die Male angerufen, als ich es vorhatte, aber abgelenkt wurde. Das Leben ist kurz. Das denke ich diese Woche ständig. Das Leben ist kurz."

Die Nachricht von Pauls Tod erreichte die Öffentlichkeit durch eine Bekundung seiner Partnerin Emilia Torello auf der Social-Media-Plattform. Darin schreibt sie, dass Paul bereits am 15. November verstorben ist. Wie aus dem Post ebenfalls hervorgeht, waren Paul und Emilia verlobt. "Du wurdest viel zu früh von uns genommen, in einem Kampf, den du mutig und unermüdlich geführt hast," schreibt sie rührend und führt weiter aus: "Die Welt hat das Glück, überhaupt einen Moment mit Paul Teal gehabt zu haben, und ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt, weil ich dich mein nennen durfte. Ich werde dich für immer lieben."

