Schon Anfang Juli: Taylor Ward ist erstmals Mama geworden

Taylor Ward durfte ihr Baby endlich in den Armen halten. Im vergangenen Februar verriet die Blondine, dass ihr Ehemann Riyad Mahrez und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im Mai ließ sie dann auch die Bombe platzen, ob sich das Paar über einen Jungen oder über ein Mädchen freuen darf. Nun hatte die The Real Housewives of Cheshire-Schönheit erneut zuckersüße Neuigkeiten: Taylor verriet, dass ihre Tochter Anfang des Monats das Licht der Welt erblickt habe.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die frischgebackene Mama nun den ersten Schnappschuss ihres Kindes. Zu einer Aufnahme, auf der die kleine Maus seelenruhig in einer Baby-Schale schläft, schrieb sie: "Eine Woche voller Liebe". Anschließend gab Taylor auch gleich noch den Namen und den genauen Geburtstermin ihrer Tochter bekannt: So war die kleine Mila Mahrez bereits am ersten Juli gesund und munter zur Welt gekommen.

In den Kommentaren unter dem Post gratulierten der Reality-TV-Darstellerin im Anschluss viele Fans und auch einige Berühmtheiten zu ihrem Babyglück. So schrieb die Schauspielerin Denise Welch beispielsweise: "Ich freue mich so sehr für dich, Taylor. Ich freue mich schon darauf, sie babysitten zu dürfen!". Ein weiterer Nutzer fügte hinzu, dass Mila wirklich zuckersüß aussehe.

Instagram / taylorwardx Taylor Ward mit ihrem Freund Riyad Mahrez im Februar 2022

Instagram / taylorwardx Taylor Wards Tochter Mila Mahrez

Instagram / taylorwardx Taylor Ward und ihr Partner Riyad Mahrez

