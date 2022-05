Dawn Ward darf schon bald ihre Enkelin in die Arme schließen! Im September 2021 wurde die Britin, die die Zuschauer aus der Sendung The Real Housewives of Cheshire kennen, erstmals Oma. Ihre Tochter Darby brachte ein Mädchen mit dem Namen Skye Lynne auf die Welt. Im Februar wurde bekannt, dass auch Dawns Tochter Taylor schwanger ist. Jetzt verriet Taylor das Babygeschlecht!

Auf Instagram ließ Taylor die Bombe im wahrsten Sinne des Wortes platzen. Sie und ihr Partner Riyad Mahrez zerstachen einen Ballon, aus dem daraufhin rosa Konfetti flog – das Paar bekommt also ein Mädchen! "Oh, mein Mädchen, wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", schrieb Taylor zu dem süßen Clip.

Dass Taylor jetzt auch schwanger ist, freut ihre Mutter Dawn ganz besonders. Auf Instagram dachte die TV-Bekanntheit vor allem daran, wie schön es sei, dass das Kind ihrer Tochter Darby und das Baby von Taylor zusammen aufwachsen können. "Als Mutter freue ich mich sehr, dass meine beiden Töchter Darby und Taylor die Mutterschaft miteinander teilen können", meinte Dawn.

