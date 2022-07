Meghan King Edmonds froh über Scheidung von Bidens Neffen

Meghan King Edmonds (37) Trauer über das Liebes-Aus mit Cuffe Biden Owens hält sich in Grenzen! Ende 2021 gab die "The Real Housewives of Orange County"-Darstellerin die Trennung bekannt. Nach nur zwei Monaten Ehe gingen sie und der Neffe von US-Präsident Joe Biden (79) schon wieder getrennte Wege. Doch die Blondine bläst deshalb nicht Trübsal. Meghan ist sogar froh, dass die Beziehung mit Cuffe in die Brüche gegangen ist!

Im Podcast "Divorced Not Dead" sprach die 37-Jährige über ihre Scheidung und räumte offen ein: "Ich bin einfach nur froh, dass es kurz und schmerzlos war und dass es vorbei ist und annulliert wurde." Die Beziehung habe sie immer "sehr verwirrt". Heiraten habe Meghan außerdem ohnehin nie gewollt. Cuffe zuliebe habe sie aber nachgegeben, weil es für ihn wichtig gewesen sei. Die gemeinsame Zeit habe sie nun aber hinter sich gelassen.

Zwischen Cuffe und Meghan scheint alles recht rasant passiert zu sein. "Wir haben es überstürzt", sieht die dreifache Mutter heute ein. Ganz umsonst war die kurze Ehe aber nicht. "Ich habe einige wichtige Lektionen aus diesem Fehler gelernt. Ich bin mir sicher, dass er das auch getan hat", betonte die US-Amerikanerin.

