Meghan King Edmonds (35) hat die Vergangenheit scheinbar hinter sich gelassen! Vergangenen Herbst hatte ihr Mann Jim nach fünf Jahren Ehe – und drei gemeinsamen Kindern – die Scheidung von der Real Housewives of Orange County-Bekanntheit eingereicht. Es folgte ein wahrhaftiger Rosenkrieg: Die Verflossenen zogen sich gegenseitig in aller Öffentlichkeit durch den Schmutz. Bis heute sollen die beiden sich nicht wieder versöhnt, geschweige denn zu einer Einigung in Sachen Scheidung gekommen sein. Jetzt gibt es erstmals wieder positive Neuigkeiten um die Reality-TV-Beauty: Meghan ist frisch verliebt!

Nachdem einige US-Medien bereits spekuliert hatten, dass sie in einer neuen Beziehung steckt, machte sie ihre Liebe nun auf Instagram offiziell. "Lasst es mich einfach so sagen: Ich bin glücklich und freue mich auf das nächste Kapitel in meinem Leben", schrieb die Blondine zu einem Selfie mit ihrem neuen Freund, auf dem sie beide bis über beide Ohren grinsen – der Glückliche heißt Christian Schauf.

Wie Meghan ist auch Christian ein großer Hundeliebhaber, wie auf seinem Instagram-Profil zu sehen ist. Erst am Wochenende haben die Turteltauben einen Ausflug mit all ihren Vierbeiner in die Natur unternommen – und den Ausflug mit ein paar hübschen Schnappschüssen auf ihren Profilen festgehalten. Findet ihr, die beiden passen gut zusammen? Stimmt ab!

Meghan King Edmonds, Reality-TV-Bekanntheit

Christian Schauf mit seinem Hund

Christian Schauf und Meghan King Edmonds

