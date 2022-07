Ballermann-Sänger (52) Alex Zapata plötzlich verstorben!

Es sind traurige Neuigkeiten für Ballermann-Fans! Musiker Alex Zapata ist vor allem durch seine Hits "Von Anfang an" und "Mallorca, Mallorca" einem größeren Publikum bekannt. Mit seinen Liedern sorgte er auf Mallorca stets für gute Laune und trat in der bekannten Bar Krümels Stadl auf. Auch im Münchner Stadl wurde er für seine Songs gefeiert. Doch jetzt die tragischen Nachrichten: Alex ist ganz plötzlich verstorben.

Das teilte seine Familie in einem emotionalen Video auf Instagram mit. Am Montag ist Alex unerwartet im Alter von 52 Jahren verstorben. "Mitten aus dem Leben gerissen. Und dann die ganzen Wochen an Maschinen gehangen", erzählt seine Ehefrau in dem Clip. Was genau passiert ist, verriet sie nicht – jedoch fügte sie hinzu, dass er "friedlich eingeschlafen" sei.

Das Video rührt seine Fans zutiefst. So sieht man Freunde und Familie von Alex am Strand. Aus Kerzen wurde ein Herz gebildet und darin ist ein Foto des Verstorbenen zu sehen. "Wenn ich heute sterbe, sterbe ich als glücklichster Mensch", habe Alex laut seiner Partnerin wohl immer gesagt. Er hinterlässt nicht nur seine Frau, sondern auch vier Kinder.

Instagram / alexzapata_official Alex Zapata, Schlagersänger

azee/ActionPress Alex Zapata im April 2022

azee/ActionPress Alex Zapata bei der Eröffnung von Krümels Stadl

