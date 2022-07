Daran ist der Ballermann-Sänger Alex Zapata gestorben!

Alex Zapatas Todesursache wurde bekannt gegeben. Am Ballermann heizte er Fans mit Songs wie "Mallorca, Mallorca" ein. Doch am Donnerstag teilte seine Familie eine traurige Nachricht mit: Der Sänger ist ganz plötzlich verstorben. Er wurde nur 52 Jahre alt. Seine Frau teilte mit, dass er ganze Wochen an Maschinen gehangen habe, erklärte aber nicht, was genau passiert war – bis jetzt. Daran ist Alex gestorben.

Die als Krümel bekannte Kneipenbesitzerin Marion Pfaff berichtete gegenüber Bild, dass Alex sich, nachdem er am Vortag noch bei ihr aufgetreten war, am 10. Juli nicht gut gefühlt und eine Apotheke aufgesucht habe. "Von jetzt auf gleich ist er dann einfach umgekippt, hatte einen Herzinfarkt beziehungsweise einen Herzstillstand erlitten", sagte sie dem Blatt.

Auf Instagram erklärte Alex' Frau, dass er "mitten aus dem Leben gerissen" worden ist. Aber nachdem der Vater von vier Kindern "dann die ganzen Wochen an Maschinen gehangen" habe, sei Alex "friedlich eingeschlafen". Sie trauerte: "Es ist schwer, wenn man gesunde Menschen, die voller Energie stecken und voller Leben und Freude sind, verabschieden muss.“

Instagram / alexzapata_official Alex Zapata, Schlagersänger

Instagram / alexzapata_official Alex Zapata im Juni 2022

azee/ActionPress Alex Zapata bei der Eröffnung von Krümels Stadl

