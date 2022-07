Sie war Japans Western-Star: Yoko Shimada ist gestorben

Die Filmwelt trauert um einen weiteren Star. Yoko Shimada gelang in der Miniserie "Shogun" ihr internationaler Durchbruch. Für ihre Darstellung als Mariko wurde die Japanerin 1981 mit einem Golden Globe als beste Schauspielerin in einer Fernsehserie ausgezeichnet. Zudem wurde sie als herausragende Hauptdarstellerin in einer Serie für einen Emmy Award nominiert. Doch jetzt erreicht ihre Fans eine traurige Nachricht: Die berühmte Schauspielerin ist gestorben.

Deadline zufolge ist die Schauspielerin am 25. Juli verstorben. Japanische Medien berichten, dass die 69-Jährige ihrem Darmkrebsleiden in einem Krankenhaus in Tokio erlegen ist. Sie war eine der wenigen japanischen Schauspieler in der Besetzung, die englischsprachige Rollen spielte, obwohl sie diese Sprache nicht fließend beherrschte.

Yoko spielte in mehreren Filmen mit, darunter 1974 in "Castle of Sand", der für den goldenen Preis des internationalen Filmfestivals Moskau nominiert wurde. Zudem war sie 1981 in "Little Champion" in der Hauptrolle der Marathonläuferin Michiko Suwa Gorma zu sehen. Zu ihren weiteren Filmen gehören "The Deep Red" und "To Live As An Actress".

Getty Images Yoko Shimada in der Serie "Shogun"

SIPA PRESS Yoko Shimada, Schauspielerin

Moviestore Collectio Yoko Shimada, Schauspielerin

