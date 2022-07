"Dancing with the Stars"-Pro Brandon Armstrong hat Ja gesagt

Brandon Armstrong hat den nächsten Schritt gewagt! Der US-Amerikaner wurde als Choreograf bei Dancing with the Stars berühmt. Bereits im Alter von zwölf hatte er mit seiner Leidenschaft dem Tanzen begonnen. Doch nicht nur beruflich feiert er große Erfolge – Brandon führt seit rund einem Jahr eine glückliche Beziehung mit seiner Freundin Brylee Ivers. Erst im März dieses Jahres hatten sie verkündet, dass sie sich verlobt haben. Jetzt hat das Paar geheiratet!

Laut People haben sich Brandon und seine Liebste am Samstag das Jawort gegeben. Nachdem das Paar an einer religiösen Trauung teilgenommen hatte, tauschten sie ihre Gelübde vor ihren engsten Freunden und Familienmitgliedern aus. Für die romantische Zeremonie wählten Brandon und Brylee einen Veranstaltungsort in den Bergen von Utah. Mit "Can't Help Falling In Love" schritten die Braut und der Bräutigam gemeinsam zum Traualtar, begleitet von 18 Trauzeugen und Brautjungfern.

Nach der kleinen Feier folgte am späten Abend die große Party – unter den 500 Gästen waren auch Brandons Kollegen Jenna Johnson (28) und Lindsay Arnold (28). Nach der Hochzeit soll es für das frisch vermählte Ehepaar nun in die Flitterwochen in die Dominikanische Republik gehen.

Getty Images Brandon Armstrong, Tänzer

Instagram / brandonarmstrong Brandon Armstrong mit seiner Freundin Brylee Ivers

Getty Images Jenna Johnson, Tänzerin

