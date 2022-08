Mit 83 Jahren: "Magnum"-Schauspieler Roger E. Mosley ist tot

Große Trauer in Hollywood – Roger E. Mosley ist verstorben. Der Schauspieler war in Achtzigern besonders durch seine Rolle des Piloten Theodore Calvin in der Kultserie "Magnum" bekannt geworden. Neben seinem Part an der Seite von Tom Selleck (77) spielte der US-Amerikaner in zahlreichen weiteren Filmen und Serien mit und wurde auch als Drehbuchautor und Regisseur gefeiert. Nun müssen sich seine Fans von dem Star der Traumfabrik verabschieden.

Wie TMZ berichtet, ist der gebürtige Kalifornier am Sonntagmorgen gestorben. Roger soll im Beisein seiner Familie in seinem Zuhause in Los Angeles friedlich eingeschlafen sein – er wurde 83 Jahre alt. Über die Ursache für das Ableben ist bisher nichts bekannt. Roger hinterließ seine Ehefrau Toni Laudermick und drei gemeinsame Kinder.

Laut dem Magazin teilte die Tochter des Schauspielers bereits rührende Zeilen, die sie ihrem Vater widmete: "Er hätte es gehasst, wenn in seinem Namen geweint worden wäre. Es ist an der Zeit, das Vermächtnis zu feiern, das er uns allen hinterlassen hat." Sie versicherte zudem, auf ihre Mutter aufpassen zu wollen: "Ruhe friedlich!"

Tom Selleck, Jameson Parker und Roger E. Mosley in "Simon & Simon"

Roger E. Mosley und Patrick Swayze in "Letters from a Killer"

Roger E. Mosley, Schauspieler

