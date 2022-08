Dänischer Regisseur Lars von Trier an Parkinson erkrankt

Lars von Trier (66) geht mit seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit. Der gebürtige Däne ist einer der populärsten Regisseure unserer Zeit. Er ist vor allem aufgrund seiner provokanten Filme und extrem gewalttätigen und sexuellen Darstellungen international bekannt geworden. In "Nymphomaniac" erzählt er zum Beispiel die Lebens- und Leidensgeschichte einer Nymphomanin. Auch der Film "Antichrist" aus dem Jahr 2008 festigte seinen Ruf als Skandalfilm-Regisseur. Doch jetzt gibt es Neuigkeiten aus Lars' Privatleben zu berichten: Er ist an Parkinson erkrankt.

Das berichtete der dänische Rundfunk DR unter Berufung auf Zentropa, die Produktionsfirma des 66-Jährigen. Dem Filmemacher gehe es jedoch nach wie vor gut – er könne sogar an seiner Horrorserie "Geister" weiterarbeiten, hieß es. Es sei geplant, dass die Serie bis Ende des Jahres in Lars' Heimatland Dänemark ausgestrahlt werde. Interviews zu "Geister" werde er bis dahin aber nur eingeschränkt geben.

Auch Stars wie Michael J. Fox (61) und Billy Connolly (79) gingen mit ihrer Parkinson-Erkrankung an die Öffentlichkeit. Die Männer sprachen vor allem davon, wie schwer es für sie sei, mit der Krankheit zu leben und dass sie ihr Leben nicht mehr in vollen Zügen genießen können. "Ich kann nicht mehr jodeln, ich kann keine Zigarren rauchen. Es ist teilweise wirklich schmerzhaft", meinte beispielsweise Billy Connolly in der Dokumentation "Billy Connolly: My Absolute Pleasure".

Anzeige

Getty Images Lars von Trier im Mai 2018

Anzeige

ActionPress Lars von Trier, Regisseur

Anzeige

Getty Images Billy Connolly, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de