"Half of a Yellow Sun"-Regisseur Biyi Bandele ist gestorben

Die Filmbranche trauert um einen großen Produzenten! Biyi Bandele (✝54) erlangte größere Bekanntheit mit dem Film "Half of a Yellow Sun", in dem unter anderem Hollywoodstar und "12 Years A Slave"-Darsteller Chiwetel Ejiofor (45) mitspielte. Noch in diesem Jahr wird sein neuer Film "The King's Horseman" Premiere feiern – doch kurz vor Uraufführung nun die traurige Nachricht: Biyi ist im Alter von 54 Jahren verstorben!

In einem emotionalen Statement gibt seine Tochter Temi Bandele den Tod ihres Vaters auf Facebook bekannt. Der Regisseur ist demnach am Sonntag in Lagos, Nigeria gestorben. "Biyi war ein unglaublich talentierter Schriftsteller und Filmemacher sowie ein treuer Freund und geliebter Vater", schreibt sie im Netz und fügt emotional hinzu: "Er wurde viel zu früh von uns genommen. Er hatte schon so viel Schönes gesagt und hatte noch so viel mehr zu sagen." Die Todesursache ist bislang noch nicht bekannt.

Zuletzt führte Biyi bei zwei Episoden von der Netflix-Serie "Blood Sisters" Regie. Dass der Filmemacher eine große Lücke hinterlässt, macht der Streamingdienst mit rührenden Zeilen auf Twitter deutlich. "Der Tod von Biyi Bandele ist ein großer Verlust für die nigerianische Film- und Kreativbranche. Man wird sich an ihn als ein Kraftpaket erinnern, das einige der besten Filme aus Afrika gemacht hat. Wir trauern um ihn und sprechen seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen unser Mitgefühl aus", heißt es in dem Statement.

Anzeige

Getty Images Biyi Bandele im April 2015

Anzeige

Getty Images Regisseur Biyi Bandele im Oktober 2013

Anzeige

Getty Images Biyi Bandele, Produzent

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de