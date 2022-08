Nach "Ohne Benzin": Bleibt Domiziana nur ein One-Hit-Wonder?

Wie kommt Domizianas zweite Single bei den Fans an? Die deutsch-italienische Sängerin feierte mit ihrer letzten Single den großen Durchbruch: Der Hit "Ohne Benzin" landete auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Auch in den sozialen Netzwerken ging der Song viral. Jetzt hat Domiziana ihre zweite Single rausgebracht: "Only Fans" erschien am Freitag. Kann sie jetzt an ihren vergangenen Erfolg anknüpfen?

Das Lied ist ein bittersüßer und bilingualer Hyperpop-Track über digitales Begehren und Real-Life-Einsamkeit. "Im Song geht es um eine virtuelle Beziehung, die sich anfühlt, als ob sie nur im digitalen Raum stattfinden würde – genauso wie auf der gleichnamigen Plattform", erklärt Domiziana Sony. "Und trotz der scheinbaren Begehren, den Posts und den Likes ist da immer auch ein Gefühl von Einsamkeit, das vielleicht sogar so gewollt ist. Denn am Ende habe immer noch ich die Kontrolle."

Die Fans sind bisher allerdings nicht sonderlich überzeugt von dem Song: "Wir sind Zeugen eines One-Hit-Wonders geworden. Davon können wir noch unseren Kindern erzählen: 'Da war mal ein Track mit Benzin und Berlin, der durch die Decke ging. Beim zweiten verstand man außer 'Berlin' gar nichts mehr'", schreibt ein User auf YouTube. Ein anderer sieht das ähnlich: "Nach 'Ohne Benzin' ist es schwer, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Trotzdem muss ich hier sagen, dass es ein fast schon zu kurzer Song ist, mit wieder einmal zu undeutlich gesprochenen Passagen. Auch der Refrain überzeugt mich nicht wirklich, hebt sich wenig vom Rest ab."

