Blümchen und Domiziana begeistern Fans mit ihrem neuen Song!

Eine vielversprechende Zusammenarbeit! In den 1990er-Jahren wurde Jasmin Wagner (43) alias Blümchen zum gefeierten Eurodance-Star. Sie verkaufte Millionen Platten und erhielt zahlreiche renommierte Preise, wie beispielsweise den Echo. Für ihre neueste Kollaboration holt sie sich die Hyperpop-Künstlerin Domiziana an die Seite. Diese feierte erst im vergangenen Jahr ihren großen Durchbruch mit dem Hit "Ohne Benzin". Gemeinsam veröffentlichten sie jetzt ihren Song "SOS" – und der könnte kaum besser ankommen.

"Fröhlichen Release Day, meine liebe Domiziana. Freue mich auf alles, was kommt!", schreibt Jasmin zu einem Beitrag auf ihrem Instagram-Profil. Doch nicht nur die "Boomerang"-Interpretin zeigt sich erfreut über ihr neuestes Projekt, auch ihre Community ist hin und weg. In der Kommentarspalte heißt es unter anderem "legendär" und "sehr, sehr cooler Track". Auf YouTube hagelt es ebenfalls Komplimente für den Song mit dem ansteckenden Beat. Während sich eine Vielzahl der User direkt in die 1990er-Jahre zurückkatapultiert fühlt, loben andere vor allem die "überraschend geile Zusammenarbeit" der beiden Sängerinnen.

Dass die Fans bereits sehnlichst auf die Veröffentlichung des Songs warteten, ist kein Geheimnis. Schon nach Bekanntgabe der Kollaboration konnten sich einige User mit ihrer Begeisterung über die News kaum zurückhalten. "Verdammt... Das [Duo] von dem keiner wusste, dass wir es brauchen", kommentierte damals ein Fan auf Instagram.

Getty Images Jasmin Wagner im Juni 2023 in Berlin

Instagram / iam.domiziana Domiziana, Sängerin

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Juni 2022

