Bitter: "Coda"-Star Troy Kotsur wurde sein Oscar gestohlen!

Da hat Troy Kotsur (54) offenbar nicht gut auf seinen Goldjungen aufgepasst. Im vergangenen März war der gehörlose Schauspieler bei der 94. Verleihung der Oscars mit einem Preis als bester Nebendarsteller in "Coda" geehrt worden. Auch das Familiendrama selbst war als bester Film während der Preisverleihung ausgezeichnet worden. Doch nun gibt es erschreckende Neuigkeiten: Troy verriet, dass sein Oscar gestohlen worden sei.

Auf seinem Twitter-Account erzählte der 54-Jährige von dem unglücklichen Vorfall. So berichtete der Vater einer 16-jährigen Tochter, dass er vor wenigen Tagen für seine Leistung geehrt werden sollte, als erster gehörloser Schauspieler einen Oscar gewonnen zu haben. Aus diesem Grund wollte er die Auszeichnung mit zu dem Event in seiner Heimatstadt Mesa in Arizona bringen. Doch dann sei ein Dieb in sein Auto gesprungen und mitsamt des Oscars davongefahren. Im Netz erklärte Troy jedoch, dass die Polizei seinen Jeep ausfindig machen und die Auszeichnung retten konnte.

Zudem erklärte er, dass "ein kleines Kind" hinter der Tat gesteckt habe. Troy posierte mit den Polizisten und dankte ihnen für ihren Einsatz. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall sind allerdings nicht bekannt. Mittlerweile wurde der Tweet zudem auch wieder von seinem Profil gelöscht.

Getty Images Troy Kotsur, Schauspieler

Getty Images Troy Kotsur bei der 94. Oscar-Verleihung im März 2022

Getty Images Troy Kotsur, "Coda"-Darsteller

