Was für eine unglaubliche Nacht für Troy Kotsur! Neben Ciarán Hinds, Jesse Plemons (33), J.K. Simmons (67) und Kodi Smit-McPhee (25) war der Schauspieler für den Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" nominiert worden – im vergangenen Jahr war Daniel Kaluuya für "Judas and the Black Messiah" ausgezeichnet worden. Dass Troy diese Ehre aber nun tatsächlich zuteilwurde, konnte der US-Amerikaner kaum fassen!

Der gehörlose Schauspieler wurde für seine schauspielerische Darbietung in "Coda" ausgezeichnet. Bei der Entgegennahme seines Goldjungen war der Darsteller sichtlich gerührt: "Danke, dass ich auch als tauber Mensch meine Leidenschaft als Schauspieler ausleben durfte. Ich widme diesen Preis der Gehörlosen-Community! Das ist euer Preis!" In dem Film wird die Geschichte eines Mädchens behandelt, welches das einzige hörende Mitglied ihrer ansonsten gehörlosen Familie ist.

Alle anwesenden Gäste sorgten für einen absoluten Gänsehautmoment. Die Stars und Sternchen gratulierten Troy mit einer bewegenden Geste: Sie klatschten in Gebärdensprache, als der 53-Jährige auf die Bühne gerufen wurde.

