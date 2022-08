Hochzeit und Baby-News bei ZDF-Moderator Florian Weiss!

Freudige Nachrichten von ZDF-Moderator Florian Weiss! Von 2009 ging der Journalist mit seiner Kollegin Kristina Hartmann den Bund der Ehe ein. Doch sieben Jahre später scheiterte die Ehe des "Volle Kanne"-Moderators und der Wetterredakteurin. Inzwischen ist der gebürtige Ulmer aber wieder glücklich verliebt. Wie Florian nun mitteilte, habe er seine Partnerin Caroline sogar bereits geheiratet – und auch Nachwuchs sei auf dem Weg.

Im Interview mit Bunte plauderte der 45-Jährige aus, dass seine Liebste und er sich am 15. Juli in Herrsching am Ammersee das Jawort gegeben haben. Die Trauung habe im engsten Kreis der Familie stattgefunden. "Es war klar, dass wir an einem bayerischen See heiraten wollen, da unsere Familien aus Ulm und Regensburg stammen. Es war ein traumhafter Tag mit 28 Grad und nur Sonne", schwärmte der Moderator.

Doch damit nicht genug. Florian darf sich nun nicht nur Ehemann nennen, sondern bald auch Papa. Wie er verriet, erwarten er und seine Frau Caroline ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Dezember soll ihr Kind zur Welt kommen. "Ich bin jetzt absolut im Alter, um selbst eine Familie zu gründen und Caro war gleich einverstanden", freute sich der werdende Vater.

Florian Weiss mit seiner Frau Caroline

Florian und Caroline Weiss

Florian Weiss und seine Ehefrau Caroline

