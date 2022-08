Schon wieder! "Pocahontas"-Star Irene Bedard wurde verhaftet

Irene Bedard (55) wird sich vor Gericht verantworten müssen! Die Schauspielerin wurde insbesondere als Synchronsprecherin von "Pocahontas" erfolgreich – 1995 lieh sie der Hauptfigur ihre Stimme. Vor zwei Jahren machte die Amerikanerin weniger erfreuliche Schlagzeilen: Zwischen der 55-Jährigen und ihrem Ex-Mann soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Er beschuldigte sie, gegenüber ihrem Sohn handgreiflich gewesen zu sein. Jetzt wurde Irene erneut verhaftet!

TMZ zufolge wurde sie vergangenen Freitag wegen ordnungswidrigen Verhaltens in Handschellen abgeführt. Dem Polizeibericht war zu entnehmen, dass Beamte Irene in einem besorgniserregenden Zustand auf einem Parkplatz vorgefunden haben. Zunächst soll sie sich gelassen mit den Polizisten unterhalten haben, doch kurz darauf soll sie in Tränen ausgebrochen und verärgert gewesen sein. Die Produzentin unternahm einen Fluchtversuch und soll beinahe einen Tisch umgeworfen haben.

Irene soll sich gegen ihre Festnahme vehement gewehrt haben – sie soll versucht haben, sich aus dem Griff eines Polizisten zu lösen. Mehrere Beamte mussten die Mutter eines Sohnes festhalten. Irene wurde ins Greene County Gefängnis gebracht und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft – am Sonntag soll sie entlassen werden.

Getty Images Irene Bedard bei der "Ralph reicht's"-Premiere in Hollywood im November 2018

Getty Images Irene Bedard bei einem Event im Januar 2015

