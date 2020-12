Irene Bedard (53) ist mit dem Gesetz in Konflikt geraten – und das gleich mehrfach! Die Schauspielerin und Synchronsprecherin erlangte vor allem durch den Disney-Hit "Pocahontas" große Beachtung. In dem Zeichentrickfilm von 1995 leiht sie der Titelheldin ihre Stimme. Zuletzt war die US-Amerikanerin vor zwei Jahren in der TV-Serie "Westworld" zu sehen. Darin verkörperte sie Wichapi. Doch jetzt sorgt sie nicht mit einem weiteren Schauspielengagement für Schlagzeilen – im Gegenteil: Irene wurde nun innerhalb von drei Tagen zweimal festgenommen!

Wie TMZ berichtet, machte sie zum ersten Mal am vergangenen Freitag Bekanntschaft mit der Rückbank eines Polizeiautos. Beamte legten der TV-Darstellerin Handschellen an, nachdem sie offenbar angetrunken in der Wohnung ihres Ex-Mannes Denny Wilson eine Szene gemacht hatte. Laut der Aussage ihres einstigen Gatten soll Irene ihren gemeinsamen Sohn Quinn erst angeschrien und dann auch getreten haben. Nach der angeblichen Attacke auf den 17-Jährigen versuchten die Ordnungshüter sie abzuführen, während sie weiter um sich schlug und schrie. Sie wurde schließlich wegen häuslicher Gewalt, Körperverletzung und Widerstandes gegen die Festnahme verhaftet.

Nur zwei Tage, nachdem die 53-Jährige gegen Kaution entlassen worden war, landete sie erneut im Knast. Der Grund dieses Mal: Sie soll den Rezeptionisten eines Hotels bedroht haben. Laut dem Polizeibericht wirkte Irene wieder alkoholisiert und war aggressiv. Es sollen mehrere Beamte nötig gewesen sein, um sie unter Kontrolle und ins Gefängnis zu bringen. Auch in diesem Fall kam sie wieder frei.

