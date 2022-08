Unglaublich: Diese Promis haben das gleiche Alter erreicht

Kaum zu glauben: Diese Prominente sind wirklich gleich alt! Vielen Stars sieht man ihr Alter nicht an, einige sprechen nicht gerne darüber und andere greifen zu diesen und jenen Mittelchen, um den Alterungsprozess zu verlangsamen. Doch es gibt Promis, die sich im gleichen Alter befinden, aber aussehen, als gehörten sie einer anderen Generation an. Hättet ihr zum Beispiel gedacht, dass Tom Cruise (60) und Horst Lichter (60) ein Jahrgang sind? Promiflash stellt euch Stars im gleichen Alter vor, bei denen man denken könnte: "Was? Die sind wirklich gleich alt?"

