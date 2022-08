Makeover nach Geburt: Kim Gloss wollte eine Veränderung!

Am 18. Juli durfte Kim Gloss (29) ihre zweite Tochter auf der Welt begrüßen. Die Sängerin freute sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Alexander Beliaikin über ihr erstes gemeinsames Kind, das per Kaiserschnitt zur Welt kam. Die Influencerin hat sich mittlerweile wieder völlig von dem Eingriff erholt und genießt ihr Leben als Zweifachmama in vollen Zügen. Jetzt machte Kim etwas für sich selbst und nahm ihre Follower während eines erholsamen Beauty-Treatments mit.

Nach einem Besuch beim Friseur, den sie in ihrer Story bei Instagram teilte, zeigte sich die ehemalige DSDS-Kandidatin mit superlangen Haaren, die ihr fast bis zum Bauchnabel reichen. "Ich hatte so Bock auf richtig lange Haare, das ist die 55er Länge", erklärte die Beauty und präsentiert ihre Tape-Extensions mit einer Länge von 55 Zentimetern. Das Einsetzen von Tape-Extensions gehe einfach viel schneller als das von Bondings, schwärmte sie außerdem. Neben der Haarverlängerung wurden ihre Haare zusätzlich noch mit ein paar Highlights verschönert. Das Makeover gönnte sich Kim zu zwei ganz besonderen Anlässen. "Am Samstag ist unser erster Hochzeitstag und am Dienstag habe ich meinen 30. Geburtstag", schrieb sie.

Gerade mit Baby seien die langen Haare jedoch eine ziemliche Umstellung. "Ich muss die Haare jetzt beim Stillen zumachen, denn sie fängt auch an, an den Haaren zu ziehen", erzählte Kim in ihrer Story. Trotzdem sei sie sehr glücklich über die Veränderung, da sie sich gerade nach der Schwangerschaft wieder "richtig fühlen" wollte.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin im Februar 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter, August 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss an ihrem Hochzeitstag

