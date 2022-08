Mit 27 Jahren: US-amerikanische Moderatorin beging Suizid

Es sind tragische Nachrichten für die Fernsehwelt: Neena Pacholke (✝27) ist tot. Die US-Amerikanerin war aus dem Fernsehen bekannt. Sie arbeitete für einen bekannten Sender als Moderatorin in Wisconsin. Außerdem war sie im Hintergrund als Produzentin und Journalistin tätig. Im TV hatte man sie stets mit einem großen Lächeln gesehen. Umso trauriger nun diese News: Neena beging vor wenigen Tagen Suizid.

Den Tod der TV-Persönlichkeit bestätigte ihre Schwester auf Social Media und trauerte öffentlich um sie. Später erklärte sie, dass Neena Suizid beging – sie starb am 27. August im Alter von 27 Jahren. "Manchmal weiß man nicht, was Menschen durchmachen, egal wie gut du jemanden kennst", erzählte Neenas Angehörige im Interview mit The Times und fügte hinzu: "Meine Schwester war die glücklichste Person, die ich kannte."

Die Moderatorin war verlobt und plante bereits ihre Hochzeit mit ihrem Partner. "Lasst uns Neena als die wundervolle Person in Erinnerung behalten, die sie ist – das hellste Licht im Raum", zollte ihr ihr Ex-Basketballtrainer im Netz Tribut.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Facebook / neenapacholketv Neena Pacholke, US-amerikanische Moderatorin

Facebook / neenapacholketv Neena Pacholke, US-amerikanische Moderatorin

Facebook / neenapacholketv Neena Pacholke, US-amerikanische Moderatorin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de