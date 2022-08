Tod mit 27 Jahren: Kollegen zollen Neena Pacholke Tribut!

Freunde und Familie trauern um Neena Pacholke (✝27)! Die US-Amerikanerin erfreute sich als Moderatorin eines bekannten TV-Senders großer Beliebtheit – vor allem da sie stets ein breites Lächeln auf den Lippen trug. Auch als Journalistin und Produzentin machte sie sich mehr und mehr einen Namen. Gestern wurde jedoch Trauriges über sie bekannt: Neena ist verstorben. Ihre Arbeitskollegen erinnerten nun mit liebevollen Worten an die Blondine!

Mit ihnen arbeitete Neena tagtäglich zusammen – sie war eine geliebte und geschätzte Mitarbeiterin des TV-Senders. Das bewiesen ihre Kollegen, die ihr nun Tribut zollten. "Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden getroffen, der mehr geliebt wird als dieses Mädchen", schrieb beispielsweise ihr Co-Moderator Brendan Mackey via Twitter. Zudem machte er klar, dass Neena für viele ein Vorbild gewesen sei. "Es war mir eine Ehre, dein Co-Moderator zu sein. Du warst Batman und ich war Robin", fügte der US-Amerikaner hinzu.

Neenas Schwester hatte auf Social Media bestätigt, dass sie Suizid begangen habe. Auch sie widmete der Fernsehsprecherin rührende Worte. "Sie wurde von allen geliebt. Sie war so gut in ihrem Job", erinnerte sie im Interview mit The Times. Neena habe es geschafft, jedem das Gefühl zu geben, dass er die wichtigste Person der Welt sei.

Neena Pacholke im Dezember 2021

Neena Pacholke, US-Moderatorin

Neena Pacholke im November 2020

