"Are You The One?"-Vierer: Diese Kandidaten duschen zusammen

Bei Are You The One – Reality Stars in Love geht es heiß her! Nachdem es zwischen Maurice Dziwak und Ricarda Raatz ordentlich gekracht hatte, näherte sich der Muskelprotz Kandidatin Cecilia Asoro an. Doch genauso groß wie ihr Interesse füreinander ist auch ihr Hang zu kleinen Streitereien. Aber die beiden wissen offenbar ganz gut, wie sie Dampf ablassen können: Cecilia und Maurice genossen gemeinsam mit Celina (23) und Calvin Kleinen (30) eine heiße Dusche.

In den aktuellen Folgen machte Celina Calvin deutlich, dass sie gerne ein wenig Zweisamkeit genießen würde. Anstatt allerdings nur gemeinsam eine heiße Nacht zu verbringen, ging es gleich zwischen vier Kandidaten zur Sache: Nachdem Cecilia gesagt hatte, dass sie noch duschen müsse, schlug Celina kurzerhand vor, das doch zu viert zu machen. Gesagt, getan – so wurde sich unter der Dusche nicht nur gewaschen, sondern auch geknutscht und gefummelt! "Ich muss sagen, das Duschen war sehr schön. Die Celina oben ohne – die war ein bisschen für Calvin bestimmt, aber trotzdem hat man die auch mal im Arm gehabt und so", plauderte Maurice nach der heißen Nummer im Interview aus.

Sowohl bei Maurice und Cecilia als auch bei Calvin und Celina ging es nach der Aktion im Badezimmer im Schlafzimmer weiter. Doch dieses Mal hatten die Pärchen jeweils getrennt voneinander ihren Spaß. "Ich wäre auf jeden Fall bereit, ein bisschen weiterzugehen, aber sie sagt 'Nein'", verriet Maurice. Schließlich sehe sich Cecilias Papa auch die Show an – was er wohl zu der Nummer unter Dusche sagt?

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Maurice D.

RTL / Frank J. Fastner Calvin Kleinen, "Temptation Island"-Verführer 2022

RTL / Markus Hertrich Celina Pop, "Are You The One?"-Kandidatin

